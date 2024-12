Tragedia nel Napoletano, investito e ucciso da un’auto: è morto a 38 anni

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri a Palma Campania (in provincia di Napoli) dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto.

Incidente a Palma Campania: morto un uomo di 38 anni

Stando alla ricostruzione dell’accaduto il 38enne, di origini bengalesi, sarebbe stato travolto dalla vettura con alla guida una donna di 58 anni. Lo schianto è avvenuto in via Circumvallazione, all’intersezione di via Querce, nei pressi del distributore energy. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola per effettuare i rilievi del caso e chiarire con esattezza la dinamica della vicenda.

Il 38enne, che fin da subito è apparso in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Nola. Sarebbe stata proprio la donna alla guida dell’auto a fornirgli i primi soccorsi dopo essersi fermata a seguito dell’incidente. Per l’uomo, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare: questa mattina si è spento proprio in ospedale. Le lesioni riportate si sarebbero rivelate troppo gravi e nonostante gli sforzi dell’equipe medica la vittima non è riuscita a salvarsi.

A perdere la vita in simili circostanze è stato l’operaio campano di 39 anni che, nella mattinata di ieri, è stato investito da un tir sul tratto autostradale dell’A1, nei pressi dell’uscita Cassino. Il mezzo pesante avrebbe improvvisamente perso il controllo travolgendo fatalmente l’uomo che stava lavorando alla risistemazione della segnaletica stradale. Il 39enne sarebbe stato scaraventato in un fosso ai lati della carreggiata, perdendo la vita sul colpo.