Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Rino Tommasi

È scomparso all’età di 90 anni il giornalista Rino Tommasi

Il giornalismo sportivo italiano piange un’altra scomparsa illustre in questa giornata. Nelle ultime ore infatti ci ha lasciato Rino Tommasi, amata voce del tennis e del pugilato italiano. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, il giornalista si è spento nella sua città natale in data odierna.

Lo sport era la sua passione e nelle sue telecronache riusciva a trasmettere tutte le sue emozioni, diventando così uno dei cronisti più amati di sempre. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono partiti in mattinata, da penne illustri ad amici di carriera.

Fu premiato per due volte dalla Atp, nel 1982 e nel 1991, come “Tennis Writer of the Year”. Negli anni Ottanta lanciò “La grande boxe”, programma televisivo settimanale di grande successo.

Rino Tommasi fu uno degli uomini di fiducia di Silvio Berlusconi, che nell’inizio degli anni ottanta lo rese capo della redazione sportiva di Canale 5. Una scelta vincente, con il nativo di Verona che riuscì ad allargare gli orizzonti sportivi di ogni italiano. Portando sul canale di Mediaset eventi come il SuperBowl e il football americano e la Nba, facendo scoprire a tantissimi spettatori le gesta di campioni indimenticabili come Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson e tanti altri.

La sua carriera è associata alla sua enorme passione per la boxe, ma soprattutto al tennis dove con Gianni Clerici ha formato una tra le coppie di telecronisti più iconiche in Italia. “ComputeRino” era il suo soprannome, grazie all’immensa quantità di statistiche e numeri che riusciva a sdoganare nel corso di ogni diretta, rendendolo unico in ogni sua forma.

Il giornalista è stato anche una penna storica della Gazzetta dello Sport, dove raccontava le gesta degli incontri più importanti di boxe e di tennis.