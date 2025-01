A casa dei nonni trova la droga a terra mentre gattona e la ingoia: bimbo di un anno ricoverato

Un bimbo di un anno e pochi mesi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli a seguito di un malore: si trovava a casa dei nonni, a Boscoreale, nella serata di martedì quando avrebbe ingerito un pezzo di hashish.

Ingoia hashish a casa dei nonni: bimbo al Santobono

Il piccolo si trovava all’interno dell’abitazione dei nonni, a Boscoreale, quando, mentre gattonava sul pavimento della cucina, avrebbe ingoiato la sostanza. Subito dopo si sarebbe sentito male, spingendo i nonni a recarsi direttamente al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare.

Qui i medici avrebbero riscontrato un’intossicazione causata dall’assunzione di hashish. Il piccolo è stato poi trasferito in ambulanza presso il Santobono di Napoli dove attualmente è ricoverato ma non è in pericolo di vita. I medici hanno preferito tenerlo sotto osservazione pur non ritenendo gravi le sue condizioni.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, resa nota da Il Mattino, parti di hashish sarebbero cadute dalle mani del nonno che avrebbe preparato uno spinello in cucina, senza accorgersi di aver lasciato tracce. Il piccolo, passando di lì, avrebbe accidentalmente ingoiato la sostanza caduta sul pavimento. Pare che in casa non era custodita altra droga e che l’unica dose presente fosse proprio quella maneggiata dal nonno in quel momento, per uso personale.

Sul caso la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Con l’avvio delle indagini gli agenti dei commissariati di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata hanno già perquisito l’abitazione dove sono avvenuti i fatti, ascoltando anche una serie di testimoni.

“Sappiamo che gli inquirenti stanno anche verificando se in passato i parenti del piccolo siano stati coinvolti in casi legati al mondo della droga e qualora ciò fosse confermato sarebbe utile per i servizi sociali verificare se il bambino può continuare a crescere in un tale contesto familiare” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.