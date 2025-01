Lutto a La Sonrisa, addio a Franco: è morto lo storico maitre del Castello

Lutto al Grand Hotel La Sonrisa, meglio conosciuto come Castello delle Cerimonie, il celebre ristorante di Sant’Antonio Abate che ha annunciato la scomparsa di Franco Di Ruocco, lo storico maitre della struttura, morto per cause non ancora rese note.

Lutto a La Sonrisa: morto il maitre del Castello

“Con il cuore colmo di dolore e un profondo senso di vuoto, oggi diciamo addio a Franco Di Ruocco, il nostro storico maitre e un membro insostituibile della famiglia di La Sonrisa. Per oltre 30 anni, Franco ha servito non solo con impeccabile professionalità, ma con un sorriso sincero, un’umanità rara e una dedizione che ha reso speciale ogni momento condiviso con lui” – si legge nella nota diffusa sui canali social de La Sonrisa.

“La sua presenza illuminava ogni evento, la sua eleganza era un segno distintivo e il suo cuore grande lo rendeva amato da tutti. Franco non è stato solo un collaboratore ma un amico, una guida e una colonna portante di tutto ciò che La Sonrisa rappresenta”.

“Oggi il nostro castello è un po’ più vuoto ma siamo certi che il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e nell’eredità che ha lasciato nei nostri cuori. Grazie di tutto, Franco. Sei e sarai per sempre parte di noi”.

Una perdita che giunge proprio in un periodo delicato per le sorti della struttura ricettiva e ristorativa, al centro di un caso giudiziario che prevede l’acquisizione, da parte del Comune, dell’intera area, sulla scia delle indagini avviate nel 2011 su una serie di abusi edilizi che, intorno agli anni ’80, avrebbero interessato il locale.