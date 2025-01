Trovata morta a casa di un amico nel Napoletano: Marianna aveva 36 anni

Tragedia a Carbonara di Nola, in provincia di Napoli, dove una donna di 36 anni, Marianna Pisciotta, è stata ritrovata morta a casa di un amico. Sarebbe stato proprio l’uomo ad allertare i soccorritori ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Donna trovata morta a Carbonara di Nola: aveva 36 anni

La 36enne, originaria di Marigliano ma residente a Battipaglia, logopedista di professione, si trovava nell’abitazione di un amico a Carbonara di Nola quando si è consumato il dramma. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso ma, stando a quanto rende noto Il Mattino, non si esclude l’ipotesi del suicidio.

E’ probabile che la donna possa aver utilizzato l’arma detenuta legalmente dall’amico ma attualmente nulla è stato ancora confermato. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Nola per avviare le indagini sul caso e ricostruire con esattezza l’accaduto.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

hiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.