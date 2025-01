Tragedia a Volturara Irpina, in provincia di Avellino, dove un uomo è morto dopo aver avvertito un malore mentre passeggiava in centro. Viste le avverse condizioni meteo, il corpo della vittima è stato ritrovato sotto un velo di neve.

Volturara Irpina: morto per un malore mentre passeggiava

L’uomo di 77 anni, stando a quanto reso noto da Il Mattino, era uscito per la sua solita passeggiata in centro. Poco dopo, però, il suo cadavere è stato ritrovato privo di vita nei pressi di un bar della zona, ricoperto dalla neve che, in queste ultime ore, sta interessando diverse zone della Campania.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento l’ipotesi più accreditata legata alla morte dell’anziano è quella di un malore improvviso che lo avrebbe colpito proprio durante la sua consueta passeggiata. Non si sa, però, se la vittima fosse già affetta da altre patologie o meno.

La morte improvvisa del 77enne, molto conosciuto in paese, ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Seguiranno ulteriori indagini per fare chiarezza sulle dinamiche della vicenda e sulle reali cause che hanno provocato il decesso dell’uomo.

Nulla avrebbero a che fare con la scomparsa della vittima le avverse condizioni meteorologiche che, dal pomeriggio di ieri, stanno generando non pochi disagi nelle zone interne della Campania e non solo. Intanto la Protezione Civile regionale ha prorogato l’avviso di allerta meteo attuale che resterà in vigore almeno fino alle ore 18:00 della giornata di domani, 14 gennaio 2025.