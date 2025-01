Domenica 19 gennaio, torna l’appuntamento imperdibile con la Giornata dei Bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Al Museo di Pietrarsa con la Giornata dei Bambini a tema Abbraccio, un’iniziativa tutta dedicata alle famiglie. Domenica 19 gennaio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Abbraccio, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 18:00, tantissimi laboratori e attività a tema pensati per arricchire l’esperienza di visita per i piccoli visitatori.

Di seguito il programma completo:

La lanterna degli abbracci

10:30 – 12:00 – 15:00 – 16:30

(dai 4 agli 8 anni)



La matita cerca abbracci

10:30 – 11:45 – 13:00 – 14:15 – 15:30

(dai 6 ai 12 anni)



Il mondo in un abbraccio

10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:30

(dai 5 ai 13 anni)



L’abbraccio della Regina

11:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00

(dai 6 ai 13 anni)



Creiamo un abbraccio morbidoso

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:30 – 15:30 – 16:00 -16:30

(dai 6 ai 13 anni)



Abbracciame

11:30 – 13:00 – 15:00 – 16:00

(dai 5 ai 13 anni)



Un abbraccio tra le pagine

11:30 – 12:30 – 14:30 – 16:00

(dai 6 ai 13 anni)

Abbracci in cucina

10:30 – 16:00

(dai 4 ai 13 anni)

Ingresso omaggio per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni). I diversi laboratori sono pensati per bambini dai 4 ai 13 anni e ogni bambino potrà prendere parte a massimo due laboratori. Per partecipare alle attività è richiesta la prenotazione. Per tutti i dettagli e per prenotare è possibile contattare tramite Whatsapp il numero 3356422368. Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il link di seguito: sito del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Giornata dei Bambini a tema Abbraccio al Museo di Pietrarsa

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata dei Bambini;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: domenica 19 gennaio 2025, dalle 9:30 alle 18:00;

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368.