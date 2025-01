Italo assume a Napoli, basta il diploma: requisiti, figure richieste e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Italo, la nota compagnia di trasporti ferroviari ad alta velocità che assume nuovi dipendenti a Napoli e in diverse città d’Italia: nello specifico, per la sede partenopea, si selezionano hostess e steward di bordo.

Lavoro, Italo assume a Napoli: posizioni e come candidarsi

L’annuncio è stato diffuso sul sito ufficiale dell’azienda, la ricerca è rivolta agli aspiranti steward o hostess di bordo da impiegare nelle sedi di Napoli, Milano, Venezia e Roma. Nel corso della candidatura è possibile scegliere la propria sede di preferenza ed essere selezionati per la città prescelta.

Gli impiegati a bordo hanno il compito di: gestire il servizio di catering a bordo treno; curare il decoro e il riordino degli ambienti; offrire assistenza e fornire informazioni ai clienti; supportare il Train Manager nelle attività operative.

Tra i requisiti necessari spiccano il possesso di Diploma o Laurea, l’ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2), pregressa esperienza a contatto con il cliente, disponibilità part-time verticale di 22.48 h settimanali (part-time 60%) nei giorni venerdì, domenica e lunedì su turni nella fascia oraria 5:00-24:00 e nei giorni festivi.

Per candidarsi basta collegarsi all‘apposita sezione del sito di Italo e compilare i campi richiesti con dati anagrafici e professionali. Sarà, poi, cura dei recruiters contattare i candidati in linea con le competenze richieste per avviare il secondo step di selezione. Quest’ultimo prevede una video-intervista in inglese o un test per verificare la conoscenza della lingua. Si passa, poi, al colloquio in presenza e, infine, al periodo di formazione