Allerta rossa al Sud: rischio alluvioni su alcune Regioni e burrasca di vento in Campania

Meteo – Il Dipartimento della Protezione Civile ha segnalato l’arrivo di intensi temporali e fortissimi venti che interesseranno parte del Sud Italia per la giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, diramando un’allerta di livello rosso per alcune regioni.

Meteo, allerta rossa al Sud: burrasca di vento in Campania

Secondo quanto comunicato, un nucleo di aria fredda in quota provocherà, nelle prossime ore, un progressivo peggioramento del tempo in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge, temporali e un’intensificazione dei venti in estensione anche a Basilicata e Campania.

Sulla base dei dati previsionali disponibili, il Dipartimento, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. In particolare, considerando i fenomeni previsti, è stato diffuso un avviso di allerta rossa su ampi settori della Calabria e della Sicilia mentre sui settori orientali della Sardegna, parte della Sicilia e della Calabria centro-orientale l’allerta sarà arancione. Gialla su settori delle medesime regioni e per la Campania.

A partire dalla mattinata precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, potrebbero abbattersi su Sicilia e Calabria, estendendosi poi alla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti forti, con rinforzi fino a burrasca, dai quadranti orientali che colpiranno anche Basilicata e Campania. Di conseguenza, lungo le coste più esposte, potrebbero verificarsi delle mareggiate.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile.