ANCORA ALLERTA METEO, venti fortissimi e rischio mareggiate in Campania: da quando

Allerta meteo in Campania 16 e 17 gennaio

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo in vigore a partire dalle 23:59 di oggi, giovedì 16 gennaio, e fino alle 23:59 di domani, venerdì 17 gennaio.

Allerta meteo in Campania del 16 e 17 gennaio

Si tratta di un’allerta per venti forti con raffiche e conseguente mare agitato, o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le cose esposte. L’allerta vento interesserà l’intero territorio regionale ed entrerà in vigore da questa notte, estendendosi all’intera giornata di venerdì 17 gennaio.

“Si raccomanda ai Sindaci di disporre il monitoraggio del verde pubblico e di accertare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Del resto già le previsioni meteo preannunciavano l’arrivo di una forte ondata di maltempo che interesserà soprattutto il Sud Italia. Ai venti forti si affiancheranno precipitazioni anche intense mentre le temperature, con l’avanzata del vortice gelido proveniente dalla Russia, si manterranno piuttosto rigide.

La giornata peggiore dal punto di vista climatico sarà quella di domani, venerdì 17 gennaio, soprattutto per alcune zone del Mezzogiorno d’Italia. A partire dalla mattinata, infatti, le precipitazioni potrebbero intensificarsi assumendo anche carattere di nubifragio, alimentate da fortissimi venti sciroccali che potrebbero far innalzare notevolmente anche le onde del mare in particolare tra Sicilia, Calabria e Sardegna.

Non si escludono il rischio di alluvioni, allagamenti o locali trombe d’aria durante i fenomeni temporaleschi che si abbatteranno con intensità soprattutto nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.

A Napoli nella giornata di venerdì 17 gennaio il tempo sarà particolarmente nuvoloso. Sabato, 18 gennaio, si verificheranno precipitazioni anche intense, che tenderanno a replicarsi anche verso l’inizio della prossima settimana. Domenica 19 gennaio, nonostante un cielo parzialmente nuvoloso, non dovrebbe essere prevista pioggia. Quanto alle temperature rimarranno sempre piuttosto rigide.

Un miglioramento su queste zone è atteso soltanto da mercoledì 22 gennaio ma, vista la distanza temporale, è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che possono confermare o smentire l’attuale proiezione