Dopo il freddo russo arriva una forte ondata di maltempo al Sud: quando e dove pioverà

Prosegue l’ondata di freddo che sta interessando l’Italia e, stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore si accompagnerà ad un violento vortice carico di maltempo che farà sentire i suoi effetti soprattutto al Sud, provocando piogge anche a Napoli e in Campania.

Meteo, freddo e forte maltempo al Sud: le previsioni

Se le correnti gelide provenienti dalla Russia hanno fatto già calare drasticamente le temperature, nelle prossime ore, secondo le stime de Il Meteo, è attesa una pesante ondata di maltempo, causata dalla formazione di un ciclone perturbato che si spingerà verso il paese, con rischio di alluvioni su alcune Regioni.

La giornata peggiore dal punto di vista climatico sarà quella di domani, venerdì 17 gennaio, soprattutto per alcune zone del Mezzogiorno d’Italia. A partire dalla mattinata, infatti, le precipitazioni potrebbero intensificarsi assumendo anche carattere di nubifragio, alimentate da fortissimi venti sciroccali che potrebbero far innalzare notevolmente anche le onde del mare in particolare tra Sicilia, Calabria e Sardegna.

Non si escludono il rischio di alluvioni, allagamenti o locali trombe d’aria durante i fenomeni temporaleschi che si abbatteranno con intensità soprattutto nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro. Subito dopo il maltempo investirà anche la Sardegna.

A Napoli nella giornata di venerdì 17 gennaio il tempo sarà particolarmente nuvoloso. Sabato, 18 gennaio, si verificheranno precipitazioni anche intense, che tenderanno a replicarsi anche verso l’inizio della prossima settimana. Domenica 19 gennaio, nonostante un cielo parzialmente nuvoloso, non dovrebbe essere prevista pioggia. Quanto alle temperature rimarranno sempre piuttosto rigide.

Un miglioramento su queste zone è atteso soltanto da mercoledì 22 gennaio ma, vista la distanza temporale, è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che possono confermare o smentire l’attuale proiezione.