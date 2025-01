Ciclone gelido su Napoli e Campania, arriverà il freddo dalla Russia: quando

Non si placa l’irruzione fredda che sta interessando l’Italia intera e che nei prossimi giorni potrebbe addirittura accentuarsi: stando alle previsioni meteo sono in arrivo correnti gelide dalla Russia che faranno calare ulteriormente le temperature anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva il freddo dalla Russia a Napoli e in Campania

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, de Il Meteo, anche nei prossimi giorni proseguirà la fase perturbata invernale che sta colpendo in particolar modo il Sud, con l’intero paese in balìa di gelide correnti russe. Ormai da qualche giorno anche in Campania si registrano fortissime raffiche di vento, precipitazioni e freddo intenso, oltre a nevicate anche a bassa quota.

Una situazione che rimarrà invariata anche nelle prossime ore con venti molto forti e mari agitati. Tra mercoledì 15 e giovedì 16, nonostante una piccola tregua da piogge e vento, correnti fredde provenienti dalla Russia alimenteranno nuovamente il ciclone mediterraneo responsabile dell’attuale fase di maltempo al Sud.

Il ciclone continuerà, dunque, la sua corsa al Sud provocando possibili nubifragi, a partire da giovedì sera, su Sardegna, Sicilia e Calabria. A ridosso del weekend potrebbe verificarsi una graduale risalita di aria mite accompagnata da forti venti meridionali, fenomeni che dovrebbero agevolare l’insorgenza di vere e proprie tempeste di sabbia e potenziali situazioni alluvionali al Sud.

Un miglioramento su queste zone è atteso soltanto da mercoledì 22 gennaio ma, vista la distanza temporale, è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che possono confermare o smentire l’attuale proiezione.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania, nella giornata di ieri, ha esteso la validità dell’avviso di allerta meteo, diramato in precedenza, fino alle ore 18:00 di oggi ma non si escludono ulteriori proroghe. Situazione che ha spinto alcuni sindaci, soprattutto delle aree più a rischio neve, a tenere chiuse le scuole per la giornata di oggi. I sindaci del Vesuviano, invece, di comune accordo, vista l’assenza di particolari rischi nel bollettino regionale, hanno deciso di non sospendere le attività formative, garantendo la continuità scolastica.