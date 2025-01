EAV, accordo sindacale con gli autisti dei bus: più giorni di ferie e bonus per chi si assenta meno

Raggiunto l’accordo tra EAV Srl e le sigle sindacali: la nuova organizzazione del lavoro dovrebbe venire incontro alle esigenze di pubblico ed autisti.

EAV e trasporto su gomma: accordo con i sindacati

Presso la sede EAV di Corso Garibaldi, dopo mesi di intense trattative, è stato finalmente raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL) della Direzione Trasporto Autolinee. L’intesa mira a innalzare i livelli di produttività e presenza a lavoro del personale di guida, attraverso nuove regole per la composizione dei turni e forme di incentivazione legate ai turni più disagiati.

L’accordo, di carattere sperimentale, è stato raggiunto con fatica, superando i forti contrasti che a fine novembre avevano portato l’Azienda a richiedere l’intervento della Prefettura. Esso consentirà, in breve tempo e senza costi aggiuntivi, di incrementare l’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale nell’area metropolitana di Napoli.

Turni più flessibili, più ferie, meno lavoro nel weekend

I punti principali dell’accordo sono i seguenti: innalzamento del nastro orario lavorativo sino ad un massimo di 10 ore e 30, per garantire una maggiore flessibilità e copertura del servizio; incremento delle giornate di ferie per favorire una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia.

L’accordo tra EAV e sindacati nella sede dell’azienda

È poi prevista l’organizzazione dei turni spezzati con una struttura che favorisce i weekend liberi, migliorando ulteriormente l’equilibrio tra vita lavorativa e privata; incentivi per la riduzione delle assenze (l’azienda riconoscerà bonus una tantum ai lavoratori che si assenteranno di meno) e bonus economici per i turni disagiati, per rendere più attrattivi i turni serali, festivi e notturni.

De Gregorio: “Anche al sud difficile trovare autisti”

Alcune considerazioni di carattere generale sono state espresse dal Presidente di EAV Umberto De Gregorio: “Questo accordo modifica profondamente l’organizzazione del lavoro degli autisti di bus, prevedendo la necessaria contropartita economica. Superiamo finalmente le difficoltà del passato e torniamo alla normalità con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente ai cittadini”.

Il n.1 di EAV ha proseguito: “Oggi anche al sud è difficile reclutare autisti di bus. Dobbiamo rendere questo lavoro più accattivante per i giovani, ad esempio introducendo bonus per i turni serali e festivi ed una migliore conciliazione tra la vita dei nostri lavoratori ed il lavoro. Questo accordo ci aiuta ad affrontare le sfide del futuro”.

De Gregorio spiega come con questo intervento si siano ottimizzati i turni, in particolare quelli scolastici: “Questo ci consente di trovare un migliore equilibrio tra le esigenze della cittadinanza e ed i turni dei nostri autisti. Per ottenere questo risultato, abbiamo utilizzato i nuovi strumenti previsti dal rinnovo del CCNL, tra i primi in Italia.”

EAV si impegnerà a monitorare l’efficacia dell’accordo e a continuare a lavorare per migliorare il servizio di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Napoli.