Rapinano un locale a Napoli, il titolare: “Voglio assumere i ladri. Offro 1.400 euro al mese”

Napoli – Il titolare di un ristorante situato in via San Carlo, tra i porticati della Galleria Umberto I, dopo aver subito una rapina da parte di due malviventi ha lanciato loro un appello, invitandoli a costituirsi per poter lavorare nel suo locale.

Napoli, rapina in un ristorante alla Galleria Umberto

È accaduto la scorsa notte, tra il 22 e il 23 gennaio, intorno alle 5:20. Una scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale e che vede uno dei malviventi rapinare il locale, insieme ad un complice che resta fuori a fare da “palo”. Anziché spartire in parti uguali il bottino, però, dà al compagno solo gli spiccioli recuperati dalla cassa, nascondendo tutte le banconote tra gli indumenti intimi.

“Purtroppo sono settimane che la situazione delinquenza è degenerata. Ora dopo aver forzato la serranda sono entrati dentro ed hanno portato via circa 2500 euro in contanti e mi hanno causato danni per 1200 euro. La cosa che mi lascia perplesso è che uno dei due malviventi si è infilato le banconote tra gli slip per fregare il suo complice” – ha raccontato il titolare dell’attività, rivolgendosi al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Come si vede nel video, infatti, dopo aver divelto la saracinesca, mentre uno dei banditi resta fuori a fare da palo, l’altro si introduce nel locale per forzare il registratore di cassa da cui preleva tutti i contanti che poi nasconde“.

“Vorrei lanciare un appello, li vorrei prendere a lavorare da me, gli voglio far comprendere che lavorando onestamente potrebbero guadagnare di più che con questi furtarelli. Quindi che si facciano avanti e si costituiscano. Se vogliono cambiare vita da me avranno uno stipendio di 1400 euro netti al mese“ – ha concluso.

“I delinquenti si fregano anche tra di loro mentre le vittime delle loro azioni invece di disperarsi e covare sentimenti d’odio, gli offrono anche delle opportunità. Certo ci sarebbero tanti ragazzi e padri di famiglia che non hanno mai rubato o commesso illeciti e che meriterebbero una chance, ma se esistono imprenditori disposti ad assumere chi vuol redimersi che ben venga” – ha commentato il deputato Borrelli.