Incinta a 56 anni, il marito aveva sognato il figlio morto con una bimba: “Papà, è mia sorella”

Festa in Campania per la nascita della piccola Claudia Maria: mamma Pina, di 56 anni, oggi, 23 gennaio, ha dato alla luce la sua bambina, nata dopo l’incolmabile vuoto lasciato da Alberto Maria, primo figlio della coppia morto a soli 28 anni per un incidente.

Mamma a 56 anni dopo un sogno: c’era il figlio morto

Era il 25 marzo del 2023 quando il giovane 28enne, primo e unico figlio di Pina e Rosario, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente avvenuto allo svincolo dell’A30 di Castel San Giorgio. Alberto, che stava per laurearsi in medicina, era a bordo della sua auto quando si sarebbe scontrato violentemente contro un’ambulanza.

Sarebbe stato proprio il padre a sognarlo circa 9 mesi fa, raccontando con emozione alla moglie di aver visto il figlio che gli porgeva una bambina bionda dicendo: “Lei è mia sorella”. Grande lo stupore della coppia quando, poco dopo, Pina, all’età di ben 56 anni, ha scoperto di essere incinta proprio di una bambina.

Questa mattina Claudia Maria è venuta alla luce e pare sia proprio bionda come lo era nel sogno del suo papà, quando “era tra le braccia di suo fratello”. In tanti hanno accolto con gioia la notizia, parlando di un vero e proprio miracolo. Soltanto ieri a Tramonti si celebrava un’altra sorprendente nascita: quella di una bimba partorita inaspettatamente da una giovane mamma che non sapeva di essere incinta.