In ospedale per un malore, partorisce una bimba di quasi 4 kg: non sapeva di essere incinta

Parto a Tramonti, non sapeva di essere incinta

Una storia a lieto fine è quella che si è verificata nella serata di ieri a Tramonti, in Costiera Amalfitana, dove una donna, di 20 anni, dopo essersi recata al pronto soccorso per fitte all’addome, ha partorito una bambina, pur non sapendo di essere incinta.

La 20enne, dopo aver avvertito un malore localizzato all’addome, si sarebbe recata presso il pronto soccorso di Castiglione di Ravello per poi essere trasferita d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno. Soltanto dopo un esame ecografico avrebbe scoperto di essere in attesa di una bambina, nata poche ore dopo il suo ingresso al nosocomio. La piccola, del peso di 3,7 chili, sta bene così come la sua mamma.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la giovane non si sarebbe accorta della gravidanza, avendo scambiato alcune perdite ematiche per il normale ciclo mestruale. Grande la sorpresa dei genitori per questa bellissima e inaspettata sorpresa.

Una storia che ricorda quella di Emanuela, una 42enne della provincia di Caserta che aveva dato alla luce la sua bambina non sapendo, per oltre 8 mesi, di essere in stato gravidico. La donna avrebbe giustificato l’assenza di ciclo regolare con un inizio di menopausa ma in pronto soccorso era stata poi messa a conoscenza, inaspettatamente, della gravidanza.