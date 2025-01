Iniziano le riprese di Gomorra – Le Origini, Napoli torna negli anni ’70: set a San Giovanni

A breve, a Napoli, inizieranno le riprese di Gomorra – Le Origini, il prequel della popolare saga crime di Sky Original, che vedrà alla regia Marco D’Amore (il Ciro Di Marzio della fiction).

Gomorra Le Origini: via alle riprese a Napoli

La serie, prodotta ancora una volta da Sky Studios e Cattleya, sarà incentrata sull’ascesa del boss Pietro Savastano (finora interpretato da Fortunato Cerlino) a partire dalla sua adolescenza. Una storia ambientata nella Napoli degli anni ’70 che si attesterà come punto di partenza della saga che continua ad ottenere ampi consensi.

L’inizio delle riprese è previsto nei prossimi giorni, in particolare nel mese di febbraio, e come per le stagioni precedenti si terranno in alcuni luoghi della periferia est di Napoli, in particolare a San Giovanni a Teduccio, dove sono già stati ambientati diversi episodi che vedevano Ciro Di Marzio al centro della scena.

La troupe di Gomorra, dunque, prossimamente potrebbe essere avvistata tra gli edifici di Taverna del Ferro, al Largo Maradona tra i murales di Jorit ma anche sul corso principale del quartiere che potrebbe essere chiuso temporaneamente al pubblico. Strade, negozi e insegne potrebbero subire momentanee modifiche per fare in modo che possano rispecchiare l’epoca degli anni ’70.