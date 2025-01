In cura a Napoli per un tumore, finalmente la notizia più bella: Asia ha sconfitto il cancro

A soli 14 anni è diventata un grande esempio di forza per tutti e ad oggi ha finalmente annunciato la bella notizia che tutti stavano aspettando: Asia, la ragazzina di Sala Consilina in cura all’ospedale Santobono di Napoli per un tumore di Wilms, ha sconfitto il cancro.

Gioia a Napoli e Sala Consilina: Asia ha sconfitto il tumore

Nei mesi scorsi, il caso di Asia era balzato all’attenzione dei media in quanto era diventata protagonista di un episodio di bullismo. Alcuni haters, infatti, in anonimo avevano iniziato a prenderla in giro per la sua condizione (ad esempio offendendola per la perdita dei capelli) o augurandole addirittura di rimanere in ospedale.

Una situazione sfociata poi in un susseguirsi di messaggi di incoraggiamento da parte di diversi personaggi dello spettacolo come Maria De Filippi che aveva fatto recapitare un audio ad Asia per dirle: “So che hai parlato di te sui social e ti hanno scritto brutte cose. Vorrei dirti che è capitato anche a me, purtroppo di deficienti in giro ce ne sono tanti. Non devi fermarti, devi soltanto provare a ignorarli. Forza”.

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era intervenuto sulla vicenda dedicando un post sui social alla 14enne: “Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella”.

“Ho finito le chemio, abbiamo fatto i controlli, nella Tac non c’erano metastasi. Dopo l’ultima chemio ho fatto trasfusioni di piastrine e di sangue. Nel frattempo sono arrivati i referti della risonanza, tutto apposto. Ho fatto un annuncio su Instagram, tra le persone che mi amano e quelle che mi odiano: I’m cancer free“ – ha raccontato la stessa Asia, raggiunta da Gaetano Pecoraro de Le Iene.