Scuole chiuse per il Ponte di Carnevale, lungo weekend di festa in Campania: le date

Scuole chiuse per il Ponte di Carnevale in Campania

Dopo le vacanze natalizie e la festa conclusiva dell’Epifania, le scuole di tutta Italia chiuderanno ancora qualche giorno in occasione della ricorrenza di Carnevale: in Campania le strutture scolastiche saranno chiuse per ben due giorni mentre in altre Regioni il ponte sarà addirittura più esteso.

Scuole chiuse, arriva il Ponte di Carnevale: quando in Campania

Quest’anno il Carnevale avrà inizio dal 16 febbraio e terminerà il 4 marzo. Il 27 febbraio ci sarà il cosiddetto Giovedì Grasso, seguito dalla domenica di Carnevale (del 2 marzo) e il Martedì Grasso (4 marzo) che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti.

Per la maggior parte delle Regioni, dunque, le giornate festive, con conseguente chiusura delle scuole, sono previste tra il 3 e 4 marzo. In questo modo gli studenti potranno godere di ben tre giornate di festa, considerando la domenica, che per coloro che non frequentano le lezioni il sabato si estenderebbero a quattro.

Il calendario scolastico 2025 della Campania, nello specifico, prevede la sospensione delle attività didattiche proprio lunedì 3 e martedì 4 marzo. Non sono esclusi, nel resto d’Italia, periodi di festeggiamenti più lunghi. Nella provincia di Bolzano, ad esempio, si celebrerà il Carnevale tutta la settimana, dall’1 al 9 marzo. Per il prossimo ponte bisognerà attendere le vacanze pasquali: in Campania si terrà dal 17 al 22 aprile.