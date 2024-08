Quando inizia la scuola in Campania, il calendario 2024/2025: data, ponti e festività

È stato approvato il calendario scolastico 2024/2025 che riporta la data di inizio e fine della scuola oltre a segnalare i ponti e le festività previste durante l’anno.

Scuola 2024/2025: quando inizia in Campania, ponti e festività

“Approvato il calendario scolastico 2024-2025 che riporta inizio e fine delle attività didattiche, con data di inizio fissata per giovedì 12 settembre 2024 e termine sabato 7 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria e 30 giugno 2025 per la scuola dell’infanzia, e relative sospensioni” – si legge nella nota diffusa dal Sistema Informativo Istruzione Lavoro e Formazione della Regione Campania.

La campanella, dunque, suonerà per la prima volta il 12 settembre con data di fine lezioni prevista entro il mese di giugno. Saranno in totale 203 i giorni di frequenza complessivi per gli studenti di tutte le età. La decisione è stata approvata con delibera della Giunta Regionale numero 194 del 23 aprile 2024.

Di seguito l’elenco di ponti e festività che comporteranno la sospensione delle attività didattiche nei giorni stabiliti:

Venerdì 1 novembre Ognissanti ;

; Domenica 8 dicembre Immacolata ;

; Mercoledì 25 dicembre Natale ;

; Giovedì 25 dicembre Santo Stefano ;

; Mercoledì 1 gennaio Capodanno ;

; Lunedì 6 gennaio Epifania ;

; Domenica 20 aprile Pasqua ;

; Lunedì 21 aprile Pasquetta ;

; Venerdì 25 aprile Festa della Liberazione ;

; Giovedì 1 maggio Festa del Lavoro ;

; Lunedì 2 giugno Festa della Repubblica.

oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese:

Sabato 2 novembre per la commemorazione dei defunti ;

; 23 e 24 dicembre, dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio per le festività natalizie ;

; Lunedì 3 e martedì 4 marzo per le festività di Carnevale ;

; Dal 17 al 19 aprile e il 22 aprile per le festività di Pasqua ;

; Sabato 26 aprile per il ponte della Festa della Liberazione.

Quando inizia la scuola: calendario Regioni

Si parte con Bolzano che riaprirà le scuole dal 5 settembre, seguita da Trento che accoglierà gli studenti dal 9. L’11 settembre sarà la volta di Piemonte, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Valle D’Aosta. Il 12 la campanella suonerà in Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia e Campania. Le altre regioni partiranno il 16 settembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana.