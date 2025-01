Emis Killa rinuncia a Sanremo: quante possibilità hanno i Jalisse di essere ripescati

Il Festival di Sanremo 2025 ha subito un colpo di scena quando il rapper Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dalla competizione, a causa di indagini penali in corso per associazione a delinquere.

Sanremo 2025, Emis Killa annuncia il ritiro: ripescati i Jalisse?

Questa notizia ha immediatamente acceso i riflettori sui possibili ripescaggi, con i fan e gli appassionati di musica che si sono chiesti se il duo Jalisse potesse finalmente avere la sua occasione di tornare sul palco dell’Ariston.

I Precedenti e la Situazione Attuale

I Jalisse, vincitori di Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole”, sono diventati iconici per la loro persistenza. Dopo aver ricevuto il loro 28° rifiuto consecutivo per partecipare come concorrenti, la loro speranza di essere ripescati quest’anno è stata rapidamente smorzata dalle regole del Festival.

Secondo quanto riportato, il brano presentato dai Jalisse per partecipare a Sanremo 2025 era già stato eseguito e pubblicato in pubblico, una violazione del regolamento che proibisce la divulgazione dei brani prima dell’evento.

Il Regolamento di Sanremo

Il regolamento del Festival di Sanremo è chiaro: i brani in gara non possono essere divulgati o eseguiti pubblicamente prima dell’inizio della manifestazione. I Jalisse, avendo presentato il loro brano in TV durante il programma “La Volta Buona” di Caterina Balivo, hanno quindi escluso se stessi dalla possibilità di essere ripescati, anche se ci fosse stata l’intenzione di farlo da parte della direzione artistica.

Le Reazioni sui Social

Sui social media, i fan dei Jalisse hanno espresso il loro desiderio di vedere il duo di nuovo in gara, con molti che chiedevano esplicitamente un ripescaggio. Tuttavia, le reazioni ufficiali e le dichiarazioni dal mondo della musica hanno chiarito che, nonostante il ritiro di Emis Killa, non ci sarebbero stati ripescaggi, mantenendo il numero degli artisti in gara a 29.

In sintesi, nonostante il clamore e la speranza dei fan, le possibilità dei Jalisse di essere ripescati a Sanremo 2025 dopo la rinuncia di Emis Killa sono state praticamente nulle a causa della pubblicazione anticipata del loro brano.

La Rai e Carlo Conti hanno deciso di non sostituire il rapper, lasciando il Festival con un artista in meno rispetto al previsto. Questo episodio riflette non solo la rigida adesione alle regole del Festival ma anche la tenacia e il fascino senza tempo dei Jalisse, che continuano a essere una presenza significativa nella cultura musicale italiana, anche se solo nella memoria e nei cuori dei loro sostenitori.