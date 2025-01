Massimo Ranieri a Sanremo con un brano di Tiziano Ferro: “Sono già stressato, non dormo”

In gara tra i big al Festival di Sanremo 2025, Massimo Ranieri tornerà per l’ottava volta sul palco dell’Ariston con una canzone, dal titolo Tra le mani un cuore, scritta da Tiziano Ferro. Un ritorno ricco di emozioni per il celebre cantautore partenopeo che sarà ancora una volta tra i grandi protagonisti della kermesse canora.

Tra le mani un cuore: Massimo Ranieri a Sanremo 2025

“Sono già stressato, non lo dico per dire una cosa qualsiasi, lo sono già da quando ho deciso di andare a Sanremo. È un continuo non dormire di notte, pensare alla canzone, ascoltarla, riascoltarla, cercare di renderla ancora più bella di quello che è. Ma ho capito che non ne ha bisogno perché è bellissima” – ha detto Ranieri in un’intervista rilasciata a Rai News, parlando della sua partecipazione al Festival.

“È una canzone di grande impatto, di grande amore, di grande inclusione. Parla di un amore finito ma è proprio questo amore che aiuta a superare il dolore. È una canzone per tutti, è un messaggio per tutti: aiutiamoci, quando abbiamo il cuore che sanguina cerchiamo di stare vicino a queste persone per aiutarle a superare un momento drammatico”.

L’autore del brano è Tiziano Ferro, collega e amico di Ranieri che proprio a Sanremo, nel 2020, lo aveva affiancato durante la serata delle cover dando vita ad una spettacolare esibizione: i due avevano intonato Perdere l’amore, il brano che decretò la vittoria di Massimo Ranieri durante il Festival del 1988.

“La collaborazione con Tiziano è stata meravigliosa. Quando ho pensato di fare Sanremo ho subito pensato a lui. Già durante il duetto ci eravamo promessi che io lo avrei chiamato e lui sarebbe stato disponibile a scrivermi una canzone. L’ho chiamato, gli ho detto che avrei voluto partecipare a Sanremo con una canzone sua. Mi ha mandato questa perla di canzone ed è fatta, siamo qua a Sanremo“ – ha concluso.