Caos Roccaraso, Rita De Crescenzo finisce sul quotidiano inglese ‘The Guardian’

In una storia che ha superato i confini nazionali per approdare sulle pagine del prestigioso quotidiano britannico The Guardian, la cittadina sciistica di Roccaraso è diventata il centro di un’attenzione mediatica senza precedenti.

Al centro di questa tempesta c’è Rita De Crescenzo, una tiktoker napoletana con un seguito di oltre 1,7 milioni di follower, la cui influenza ha scatenato un’ondata di turismo “unmanageable” nel piccolo comune abruzzese.

Caos a Roccaraso, la TikToker Rita De Crescenzo finisce sul ‘The Guardian’

L’Invasione dei TikToker

Il titolo dell’articolo del Guardian, “Italian town clamps down after TikTok star draws ‘unmanageable’ crowds“, racconta di come una routine domenicale si è trasformata in una crisi di gestione del territorio.

Rita De Crescenzo, nota per i suoi contenuti virali che spaziano dai balletti alle sfide social, ha postato un video live e diverse foto dalla località sciistica, attirando migliaia di suoi seguaci, chiamati affettuosamente “decrescenzer”.

La situazione ha portato al blocco delle strade e a quantità di rifiuti abbandonati che hanno messo a dura prova le risorse locali.

La Risposta del Sindaco

Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso, ha dovuto intervenire con misure straordinarie per gestire il flusso dei visitatori.

Ha limitato il numero di autobus turistici che possono entrare in città nei fine settimana a 100, richiedendo una prenotazione online obbligatoria per le compagnie di trasporto. Di Donato ha anche accennato alla possibilità di coinvolgere l’esercito per far fronte alla situazione, sebbene questa opzione sia stata per il momento accantonata.

La Voce di Rita De Crescenzo

Di fronte alle critiche e alle accuse di aver causato il disordine, Rita De Crescenzo ha risposto con fermezza. In un’intervista a Il Messaggero, ha dichiarato: “Ho solo detto che Roccaraso è un bel posto. Le persone sono libere di muoversi come vogliono e io non posso essere ritenuta responsabile per il comportamento degli altri.”

Ha inoltre aggiunto con orgoglio che i suoi video hanno raggiunto un vasto pubblico e che è convinta che Roccaraso continuerà ad essere una meta attraente.

Il Fenomeno dell’Overtourism

Questa vicenda ha acceso un dibattito sull’overtourism, un fenomeno solitamente associato alle città d’arte italiane durante l’alta stagione estiva.

Ora, con il caso di Roccaraso, si evidenzia come i social media possano amplificare questo problema anche in luoghi meno noti. Il Guardian sottolinea come l’influenza dei social media stia cambiando il modo in cui le destinazioni turistiche vengono percepite e visitate, a volte con risultati inaspettati e disastrosi.

La storia di Rita De Crescenzo e Roccaraso è uno specchio dei tempi moderni, dove il potere dei social media può trasformare una località in una meta turistica da un giorno all’altro.

Mentre il dibattito su come gestire queste nuove dinamiche continua, una cosa è chiara: il ruolo degli influencer come De Crescenzo è destinato a rimanere al centro delle discussioni sul futuro del turismo e sulle responsabilità che ne derivano.