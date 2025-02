ULTIM’ORA. Sciame sismico nel Napoletano: terremoto di 2.2 ai Campi Flegrei

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato una scossa di terremoto nella mattinata di oggi, sabato 1 febbraio, con epicentro in zona Campi Flegrei. Si tratterebbe di un lieve sciame sismico che sta interessando l’area.

Scossa di terremoto oggi 1 febbraio ai Campi Flegrei

La scossa, di magnitudo 2.2, è stata registrata alle ore 7:18 di questa mattina, preceduta e seguita da altre molto più leggere (di magnitudo tra 1.0 e 1.1). Si tratterebbe di normali movimenti legati al fenomeno del bradisismo che caratterizza il territorio flegreo e che, per loro stessa natura, pur essendo di lieve entità, vengono chiaramente percepiti dalla popolazione.

Soltanto pochi giorni fa, il 28 gennaio, un sisma di magnitudo 2.6 è stato avvertito a Napoli, con epicentro sul Vesuvio. Così come ai Campi Flegrei, anche nel Vesuviano negli ultimi mesi scosse più o meno intense sono state registrate proprio in corrispondenza del cratere, come quella del 19 gennaio, di magnitudo 2.6.

Ancor prima si sono susseguiti il sisma di magnitudo 2.6 del 25 novembre, preceduto da quello di 2.2 del 23 novembre e, ancora, da quello di magnitudo 2.8 del 9 novembre. In quell’occasione l’epicentro era stato localizzato sul versante sud-ovest del vulcano, in prossimità dei territori di Torre del Greco e Torre Annunziata, oltre agli altri centri della costa vesuviana, come Portici.

Secondo gli esperti si tratterebbe di scosse rientranti nella normale attività vulcanica che, come ben si sa, da sempre caratterizza la zona. Gli scienziati hanno più volte sottolineato come scosse di queste magnitudo siano estremamente comuni in un’area vulcanica: eventi sismici di bassa intensità, come questo, non sono quindi indicativi di alcuna attività vulcanica imminente ma rappresentano un fenomeno naturale legato ai movimenti della crosta terrestre.