A Napoli apre una palestra gratis per tutti: tanti attrezzi con vista mozzafiato sul mare

Sarà inaugurata il 14 febbraio, alle ore 9:30, Mappatella Gym, la palestra all’aperto gratis per tutti, allestita sul Lido Mappatella, la popolare spiaggia pubblica situata nei pressi della Rotonda Diaz.

Mappatella Gym: apre a Napoli la palestra gratis per tutti

La prima palestra pubblica gratuita verrà ufficialmente consegnata al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dalla Fondazione Marinelli-Gaeta in collaborazione con l’associazione 100×100 Napoli. Il progetto nasce dalla volontà di rendere lo sport accessibile a tutti, trasformando uno dei luoghi più popolari della città in un centro di aggregazione e benessere.

La Mappatella Gym rappresenta un modello di inclusione sociale attraverso lo sport, offrendo attrezzature professionali gratuite in un contesto unico, sul lungomare partenopeo. Si tratta di una completa stazione di allenamento, capace di soddisfare le esigenze di ogni sportivo, dai principianti agli atleti ad uno stadio avanzato, rendendo allo stesso tempo più attrattiva la celebre spiaggia napoletana.

La palestra è stata realizzata con strutture autoportanti ed amovibili e lascia spazio anche a panche regolabili per addominali, attrezzi per pettorali, arti superiori ed inferiori, stazioni per parallele ed oscillazioni laterali. Tutti potranno beneficiare gratuitamente dell’area per dedicarsi all’attività fisica, godendo di un luogo suggestivo e simbolico per la città.

“Con questa donazione vogliamo promuovere uno stile di vita sano e attivo, abbattendo le barriere economiche che spesso limitano l’accesso alle strutture sportive. La scelta del Lido Mappatella non è casuale: è un luogo rappresenta da sempre un punto di incontro tra diverse realtà sociali napoletane” – ha dichiarato Roberta Marinelli, presidente della Fondazione MAGA.