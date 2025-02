“Non ce la faccio a fare tardi”, il Festival di Conti sarà più breve: a che ora finiranno le serate

Nel corso della prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025, il direttore artistico Carlo Conti ha svelato a che ora finiranno le diverse serate della kermesse. L’intento del conduttore sarebbe quello di non dilungarsi troppo, evitando di annoiare il pubblico da casa e consentendo a tutti di seguire per intero lo show.

Festival di Sanremo 2025: a che ora finiranno le serate

In risposta ad una giornalista, Conti ha spiegato cosa lo avrebbe spinto a bandire i monologhi da questa 75esima edizione del Festival: “Non ho avuto nessun tipo di pressione o indicazione, anzi ringrazio l’azienda per essersi fidata di me, perché conosce il mio modo di lavorare, sa che non cerco polemiche. Rispetto molto i monologhi però voglio anche rispettare dei tempi televisivi, voglio finire abbastanza presto, ho una pubblicità da far passare per forza”.

Quanto agli orari delle singole serate: “Per le serate con tutti i 29 cantanti cercherò di rispettare le 01:20. Per le altre serate ci terremo sulle 01:10. La serata finale consentitemi di arrivare almeno alle 01:30/01:40. Per questo ho scelto di non fare troppo cose un po’ lunghe ma sintetizzare il più possibile anche con riflessioni più veloci”.

“Io non ce la faccio ad arrivare troppo tardi, state tranquilli. Per questo ho messo anche il Dopo Festival. Appena finisco io vado a dormire. Penso di finire verso le 01:15/1:20 la prima sera, la serata delle cover e forse un po’ più tardi per la finale ma le altre serate spero di stare in tempi ragionevoli” – aveva già anticipato Carlo Conti nel corso della trasmissione Che tempo che fa.