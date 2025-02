Bianca Balti a Sanremo, dalla variante BRCA1 al tumore: qual è la malattia della modella

Nelle vesti di co-conduttrice, a varcare il palco dell’Ariston per la seconda serata di Sanremo è Bianca Balti, la celebre modella italiana che ha descritto la sua partecipazione al Festival come un inno alla vita, dopo aver scoperto di essere affetta di un tumore alle ovaie al terzo stadio.

Bianca Balti a Sanremo: dal tumore al suo inno alla vita

Supermodella, originaria di Lodi, nata il 19 marzo del 1984, nel corso della sua carriera Bianca Balti è diventata il volto principale delle più prestigiose case di moda, da Dolce&Gabbana a Salvatore Ferragamo, passando per Mugler, Missoni, Karl Lagerfed e Victoria’s Secret.

Mamma di due figlie, nel 2022 la Balti si è sottoposta ad un intervento di mastectomia preventiva dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. L’operazione era stata effettuata per prevenire il possibile sviluppo di un cancro al seno dato che la variante in questione si legherebbe ad un maggior rischio di insorgenza di una serie di tumori (come quelli al seno e alle ovaie). Pare che la modella abbia manifestato anche l’intenzione di sottoporsi alla rimozione delle ovaie.

Nel 2024 è giunta la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio: è stata la stessa modella ad annunciare la scoperta dalla malattia sui social. In un lungo post, dello scorso settembre, infatti, aveva scritto: “Domenica scorsa, mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie al terzo stadio. E’ stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza”.

“Mi aspetta un lungo viaggio ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne in prestito un po’ della mia perché ne ho un sacco. La vita accade, dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.

Un messaggio che la supermodella ha voluto portare anche sul palco di Sanremo mostrandosi in tutta la sua bellezza, come un inno alla vita e un sentito incoraggiamento verso tutti coloro che stanno combattendo contro il male del secolo. Proprio in conferenza stampa aveva sottolineato di non voler legare la sua partecipazione alla malattia ma di voler sfruttare il palco dell’Ariston per celebrare la vita.