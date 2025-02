Caso Sanremo, il video messaggio del Papa era per una vecchia manifestazione? La risposta del Vaticano

Il Papa Francesco indispettito dall’episodio capitato al Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto riportato da Dagospia, il Pontefice non era a conoscenza della pubblicazione del suo video messaggio andato in onda durante la prima serata della manifestazione canora.

Secondo quanto raccontato dal portale, il video in realtà era stato registrato nel mese di maggio per un ringraziamento a tutti gli artisti che hanno partecipato al concerto per la giornata mondiale dei bambini presentata proprio da Carlo Conti, allo stadio Olimpico di Roma.

L’episodio però è stato prontamente smentito dal Vaticano

Un video messaggio che ha scalpore, ecco la precedente ricostruzione sul caso Papa-Sanremo

“La partecipazione a sua insaputa di Bergoglio a Sanremo. Stamattina Papa Francesco ha appreso della sua comparsata di ieri sera al Festival e pare che l’abbia presa male. Il video mandato in onda ieri, infatti, non ha niente a che vedere con la manifestazione canora ma era stato girato a maggio. La ripresa, fatta da padre Enzo Fortunato, era un ringraziamento del Pontefice agli artisti che avevano partecipato (gratis) alla giornata mondiale dei bambini presentata proprio da Carlo Conti, allo stadio Olimpico di Roma. Una patacca bella e buona che ha indispettito il Papa”.

Questo è quello raccontato da Carlo Conti in una precedente intervista in merito: “Mia madre diceva sempre: “Tentar non nuoce”. E allora ho scritto al Santo Padre. Gli ho fatto arrivare una lettera il 12 gennaio, appena avevamo saputo del duetto di Noa e Mira Awad nella canzone Imagine. Gli ho raccontato questa cosa e ho scritto questa lettera. L’ho fatta recapitare dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato Pontificio per la Giornata Mondiale dei Bambini ovvero Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli che ringrazio. Gliel’hanno portata. Dopo qualche giorno, esattamente sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Immaginatevi come dal primo febbraio sono stato in silenzio, non lo sapeva nessuno, ho mandato in regia il video solo ieri pomeriggio, alle 7, alle 7:30. Quindi loro non lo sapevano. In scaletta non c’era niente, perché ho voluto mantenere la sorpresa. Quindi è stata una grandissima gioia per me che vale ogni possibile soddisfazione di ascolto”.

La risposta del Vaticano affidata a padre Enzo Fortunato

“Ma non è vero, è tutto falso. Carlo Conti ha ricevuto il video, che è stato registrato alle 15.30 del primo febbraio. Ma il Papa lo ha registrato molto volentieri. È un messaggio rivolto a Carlo Conti e a chi segue le le serate. Ma leggete bene il testo, se si legge bene è chiarissimo, è chiarissimo, fa riferimento anche alla questione palestinese”.