Katia Follesa, dalla malattia al dimagrimento di 20 kg: chi è la comica del Festival di Sanremo

Tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo c’è Katia Follesa, la comica e conduttrice che si è mostrata sul palco dell’Ariston in perfetta forma, dopo un dimagrimento seguito alla scoperta di una malattia congenita.

Katia Follesa al Festival di Sanremo

Volto noto della TV, Katia Follesa ha preso parte a diversi programmi comici, da Zelig a Lol, mostrandosi spesso in coppia con Valeria Graci. Nata a Giussano (Monza) nel 1976, la sua vita è stata segnata dalla morte del padre, nel 2003, per una cardiopatia congenita. La stessa che la comica ha scoperto, poco dopo, di aver ereditato dal suo papà.

Da quel momento ha deciso di entrare a far parte del progetto del gruppo ospedaliero San Donato Foundation contro la patologia. Si tratta di una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva che si sarebbe manifestata nel 2006 con offuscamento della vista e battito rallentato.

La stessa Follesa, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, aveva raccontato: “Credevo di morire. La cosa buona che ho fatto, dopo aver pensato che stessi per morire, è stata andare subito, quel pomeriggio stesso, in ospedale. All’inizio mi avevano detto che non avevo niente ma ho deciso di approfondire e si è scoperto che avevo questa patologia, la stessa di mio padre”.

Nell’estate del 2020 è stata letteralmente presa di mira sui social per il suo dimagrimento: avrebbe, infatti, perso 20 kg pare per via di un problema cardiovascolare. Ad oggi la Follesa si è mostrata più raggiante che mai come protagonista del Festival al fianco di Carlo Conti che ha deciso di farsi accompagnare sul palco da un trio tutto al femminile che, oltre alla comica, comprende Elettra Lamborghini e Miriam Leone.