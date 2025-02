Tony Effe minaccia l’abbandono: “Per me Sanremo finisce qui”. La ricostruzione di cosa è successo

Tony Effe torna a far parlare. Il cantante impegnato per la prima volta in carriera al Festival di Sanremo è uno dei favoriti col brano “Damme ‘na mano”. Nonostante un cambio totale di stile, rispetto ai suoi classici brani, il cantante romano sembra aver convinto parte del pubblico.

Il rapper nella serata di ieri però è stato protagonista di un episodio che non gli è andato giù, raccontato da lui dopo l’esibizione a Rai Radio 2. Secondo la ricostruzione, al romano è stata tirata via la collana che indossava al collo pochi secondi prima di salire sul palco. Il motivo? Gli sponsor, visto che la marca del gioiello non è tra gli sponsor ufficiali del Festival di Sanremo.

Tony Effe infuriato con lo staff di Sanremo, il cantante minaccia l’abbandono

“Per me Sanremo finisce qua”. La ragione? Prima di salire sul palco per cantare la sua Damme ‘na mano gli è stato chiesto di togliere la collana che indossava. “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”. “Perché?” chiede la conduttrice. E lui risponde: “Chiedilo a loro… Sono arrabbiatissimo. Adesso sono… loro, non lo accetto questo atteggiamento”.

Durante il DopoFestival condotto da Alessandro Cattellan, il cantante romano ha ripetuto l’accaduto dove ha scoperto di non essere l’unico ad aver subito questo trattamento. A denunciare il fatto è stata anche Noemi che ha risposto: “Tony è successo anche a me, prima dell’esibizione mi hanno chiesto di togliere la collana”.

La collana, che poi il rapper aveva indosso sia nel collegamento con Radio2 che al Dopofestival, è un gioiello Tiffany a grande maglie stimato intorno ai 70mila euro. La ragione della proibizione è legata alle regole che hanno a che fare con i marchi