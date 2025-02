Terremoti a Napoli, Manfredi: “Sto seguendo la questione, posso dirvi di stare tranquilli”

A seguito delle scosse di terremoto che si sono susseguite in zona Campi Flegrei, avvertite anche a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto per fare il punto sulla situazione, tranquillizzando la popolazione e rendendo noti gli interventi messi in campo per fronteggiare l’emergenza bradisismica.

Terremoto Campi Flegrei: parla il sindaco di Napoli

“Questo sciame sismico rientra, come ha sottolineato l’Osservatorio Vesuviano, nella dinamica fisiologica del bradisismo nei Campi Flegrei. Ovviamente le scosse che hanno un epicentro più vicino alla città di Napoli si avvertono di più, come è capitato con l’ultima che aveva un epicentro ai Pisciarelli. Stiamo monitorando con grande attenzione tutte le strutture, abbiamo gli accelerometri, stiamo facendo continuamente ispezioni e non si rilevano motivi di allarme rispetto alla sicurezza delle strutture” – ha detto il primo cittadino di Napoli.

“Mi rendo conto che per i cittadini è uno stress, però purtroppo dobbiamo convivere con questo fenomeno che esiste da secoli e oggi abbiamo più strumenti di prevenzione ed edifici più sicuri. Continueremo a investire nella prevenzione e nell’adeguamento sismico delle strutture pubbliche”.

“Per gli eventi bradisismici c’è il comitato operativo che è permanentemente convocato in Prefettura e tutti i tecnici sono sul campo. Sto seguendo personalmente la situazione e possiamo dire ai cittadini di essere tranquilli“.

“Mi rendo conto che è difficile essere tranquilli, però non ci sono stati danni strutturali: in qualche scuola c’è stata solo qualche cavillatura dell’intonaco e quindi se interveniamo rapidamente non c’è motivo di allarme. Siamo in contatto con la Protezione Civile Nazionale e stiamo lavorando con grande attenzione sotto il coordinamento della Prefettura”.