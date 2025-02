Ancora sciame sismico, oltre 600 terremoti registrati: scosse di 3.1 e 3.0 nella notte

Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei con altre due scosse di terremoto nella notte percepite chiaramente dalla cittadinanza, seguite da altre più lievi registrate nella mattinata di oggi, 19 febbraio 2025.

Ancora sciame sismico ai Campi Flegrei: altre scosse nella notte

Le scosse, di magnitudo 3.1 e 3.0, sono state rilevate rispettivamente alle ore 1:31 e 4:04, intervallate da eventi sismici meno intensi che si stanno verificando anche in queste ultime ore. L’epicentro è sempre localizzato nella zona dei Campi Flegrei.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 16:53 (UTC 15:53) del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 647 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (647 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3″ – si legge nell’ultima comunicazione fornita dal Comune di Pozzuoli con l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo ≥ 1.0.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.

Intanto al Paltrincone continuano le attività di accoglienza e assistenza ai cittadini che possono trascorrervi la notte in sicurezza e usufruire di tutti i servizi necessari. A ricordarlo è il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni: “Il Palatrincone è allestito per accogliere i cittadini comprensibilmente spaventati. È garantita accoglienza e sono assicurati i pasti, tutto assistito da volontari e da psicologi preparati per la gestione delle emergenze”.

“Le aree di attesa attivate sono 6. 2 a via Napoli, 1 a Piazza a Mare, 1 al Parco Urbano C9, 1 a Largo Palazzine e 1 presso la scuola V.Emanuele di Arco Felice. La scorsa notte abbiamo ospitato al palazzetto 51 persone. Per pranzo abbiamo 35 registrazioni. Per la prossima notte già si sono registrate 56 persone. Ricordo che il Palatrincone può essere raggiunto in autonomia oppure con il servizio navette attivo dalle ore 19″.