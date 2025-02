Una famosa superstar ora vive per strada in Campania: il dramma dopo la morte della mamma

Si moltiplicano gli appelli sul web per Rania Zeriri, una cantante olandese di successo che ora vive per strada ad Avellino, passando dalla fama del mondo dello spettacolo alla povertà assoluta. Ad attenzionare il caso è stato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha lanciato a sua volta la richiesta di aiuto diffusa da giornali e pagine social.

Il dramma di Rania Zeriri: da cantante a senzatetto

Stando a quanto si apprende, la superstar dell’Olanda avrebbe sviluppato una grave forma di psicosi e depressione a seguito della morte di sua madre. Condizioni che l’hanno spinta a sparire nel nulla per vagabondare in strada, spingendo i familiari ad avviare le ricerche del caso. Attualmente si ritroverebbe a vivere senza fissa dimora ad Avellino, in Campania.

“La storia di Rania è la testimonianza di come ognuno di noi, nessuno escluso, possa vivere, a prescindere dalle condizioni di partenza, dallo status sociale, dalla professione, dal successo, momenti drammatici e farsi sfuggire dalle mani il controllo della propria vita“ – ha spiegato il deputato Borrelli.

“Per questo è doveroso aiutare e sostenerci a vicenda. Rania va aiutata. Sappiamo che la ragazza è seguita da assistenti sociali del Comune e Asl. Nonostante l’impegno delle istituzioni, Rania ha rifiutato ogni forma di assistenza, dichiarando con fermezza il suo desiderio di restare libera e di rivendicare il diritto all’autodeterminazione. Ci faremo da tramite con l’Ambasciata Olandese affinché possa mettersi in contatto con la sua famiglia che la sta cercando”.