Malore in gravidanza, diventa mamma ma muore una settimana dopo il parto: aveva 37 anni

Si è spenta a soli 37 anni Chiara Pagano, la donna originaria di Pagani, residente a Gragnano, morta a una settimana dal parto: era diventata mamma del suo bambino ma poco dopo averlo dato alla luce sarebbe deceduta per cause ancora da accertare.

Gragnano, mamma morta a una settimana dal parto

La 37enne si è spenta lo scorso 14 febbraio, giusto sette giorni dopo il parto. Stando a quanto rende noto Il Mattino, poco prima di finire in ospedale, la donna si sarebbe rivolta ad un ginecologo per una visita. Dopo una prescrizione sarebbe tornata a casa ma, mentre si trovava in compagnia del marito e della famiglia, avrebbe avvertito un malore: Chiara avrebbe improvvisamente perso i sensi, cadendo sul pavimento.

Di qui l’intervento dei sanitari del 118 che, compresa la gravità del caso, avrebbero accompagnato d’urgenza la donna all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove, poco dopo, avrebbe partorito.

Per il bambino non si sono registrate complicazioni mentre il quadro clinico della madre continuava a risultare gravemente compromesso, spingendo l’equipe medica a richiedere un trasferimento immediato presso la rianimazione dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.

Chiara non sarebbe riuscita nemmeno a vedere il figlio e ad una settimana esatta dal parto avrebbe perso la vita. La famiglia della paziente ha deciso di sporgere denuncia per comprendere con esattezza le dinamiche che avrebbero portato al decesso della giovane. Al momento il ginecologo è stato iscritto, per atto dovuto, nel registro degli indagati. Sul corpo è stata, invece, effettuata l’autopsia che chiarirà le reali cause della morte. Intanto, nella giornata di ieri, la comunità si è riunita commossa per l’ultimo addio a Chiara presso la chiesa di Santa Maria del Carmine.