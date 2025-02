Zeman è vigile e reagisce alle cure: come sta dopo il grave malore

Le condizioni di salute di Zeman sono in miglioramento dopo il grande spavento di ieri, quando è stato ricoverato al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. L’allenatore boemo era parso in pericolo di vita, giunto in codice rosso con sintomi compatibili con ischemia cerebrale, ictus e criticità cardiologica. In seguito alle cure dei medici il peggio, fortunatamente, è passato. Zeman è vigile e sta collaborando ai controlli cardiologici e neuroradiologici del caso.

I problemi di salute di Zeman

Al temine della scorsa stagione Zeman ha dovuto lasciare la panchina del Pescara per problemi cardiologici, mentre ad ottobre è stato colpito da un attacco ischemico, rendendo necessaria l’ospedalizzazione presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara.

Al muscolo cardiaco sono stati applicati ben 4 bypass, con annesso divieto assoluto di fumare. Proprio le sigarette, consumate per tutta la vita in grandi quantità, potrebbero avere causato o per lo meno contribuito in maniera importante ai problemi di salute. Il miglioramento delle condizioni di salute non fa calare il livello di allerta. Il quadro clinico resta complesso.