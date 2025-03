A Napoli un concerto per Pino Daniele con tanti artisti, l’ingresso è gratis: come partecipare

Il 19 marzo, alle ore 21, al Palapartenope di Napoli torna il memorial dedicato a Pino Daniele, Je sto vicino a te, un grande concerto che vedrà la partecipazione di diversi ospiti, ad ingresso gratis per tutti: da oggi sarà possibile collegarsi al sito dedicato per richiedere il proprio invito e accedere liberamente all’evento.

Memorial Pino Daniele al Palapartenope di Napoli: invito gratis

Il memorial, giunto ormai al suo decimo anno, è organizzato e prodotto dalla Nonsoloeventi srl di Rino Manna – con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, di Napoli Città della Musica e della Città Metropolitana di Napoli – e quest’anno gode del coordinamento musicale del maestro Adriano Pennino.

Un evento che si rivelerà particolarmente speciale in quanto si ricorderà Pino Daniele a dieci anni dalla sua scomparsa, dedicandogli una grande festa per celebrare i 70 anni che proprio il 19 marzo avrebbe compiuto (oltre a festeggiare il suo onomastico nella stessa data).

Tra gli artisti di fama nazionale ed internazionale che si esibiranno sul palco, nonché amici e fan di Pino, ci saranno: Karima, Pietra Montecorvino, NOI – La Nuova Orchestra Italiana, Joe Barbieri, Walter Ricci, Ivan Granatino, Pago, Leo Gassmann, Luca Ward, Paolo Vallesi, Ivan Segreto, Grazia Di Michele, Marisa Laurito, Laura Klain, Monica Sarnelli, Fulvio Bennato, Jelecrois, Dadà, Maldestro, Ste, Mavi, Soul – Food Vocalist, Greg Rega, Fabiana Martone, Daniele Sorrentino, Miro di Mare, Rossella Cosentino, Daniele Vitale e i Nea Arcadia. Ci saranno, inoltre degli interventi speciali di Ornella Vanoni e Renzo Arbore.

Non mancheranno contributi video e tantissime altre sorprese per una serata che si preannuncia ricca di emozioni tra effetti speciali, musica e scenografia di grande impatto. A condurre l’evento saranno Gigio Rosa e Emanuela Titocchia.

Il memorial, come sempre, è ad ingresso gratuito e gli inviti sono scaricabili sul sito ufficiale dell’evento a partire da oggi, 4 marzo 2025. La serata del 19 Marzo, avrà come media partner Radio Marte e sarà poi visibile in differita su una nota piattaforma streaming.