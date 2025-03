Rischio vulcanico ai Campi Flegrei, si pensa a nuovi sistemi di allerta: cosa cambia

A seguito dei recenti fenomeni registrati ai Campi Flegrei, il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, intervenuto a RaiNews24, ha anticipato la probabile introduzione di nuovi sistemi di allerta per il rischio vulcanico.

Campi Flegrei, verso nuovi sistemi di allerta

Al momento, alla luce dei monitoraggi quotidiani, il livello di allerta resta giallo (il meno grave) e resta del tutto escluso un imminente passaggio allo stadio successivo, quello arancione. Gli esperti della commissione Grandi Rischi, tuttavia, stanno pensando di modificare l’attuale scala di allerta introducendo nuovi livelli, dunque ulteriori colori che andrebbero ad affiancarsi al giallo, arancione e rosso già esistenti.

Le nuove colorazioni andrebbero poi tradotte in azioni concrete che possano contenere i rischi per il territorio, preservando l’incolumità dei cittadini. A confermarlo è il capo della protezione civile Fabio Ciciliano che ha sottolineato: “Si sta riunendo la Commissione Grandi Rischi per fare in modo che le decisioni scientifiche possano essere tradotti in azioni di pianificazione e di gestione dell’emergenza”.

“L’idea da parte degli scienziati era quella di capire se era sufficiente avere questo sistema di allerta legato al rischio vulcanico. Questi livelli di allerta che abbiamo adesso non sappiamo se possano essere sufficienti oppure no per registrare un fenomeno che si è accelerato in questo ultimo periodo e quindi bisogna capire se è necessario introdurre degli step successivi oppure no”.

“In questo momento non siamo in arancione, siamo ben lontani dall’essere arancione, lontanissimi. Però l’attività sismica e soprattutto vulcanica è presente con i suoi effetti secondari che sono lievemente maggiori rispetto a quello che poteva essere registrato qualche anno fa e quindi potrebbe essere introdotto un criterio di nuova colorazione pur nella consapevolezza che in questo momento non è assolutamente pensabile né registrato il passaggio all’arancione”.