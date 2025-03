Edenlandia, resta chiuso il celebre parco di Napoli: i lavoratori rischiano il licenziamento

Resta chiuso il celebre parco divertimenti Edenlandia, a Napoli, a seguito del provvedimento disposto dall’amministrazione comunale e crescono le preoccupazioni da parte dei dipendenti che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati costretti a non poter lavorare.

Chiuso il parco Edenlandia di Napoli: a rischio i dipendenti

“Stiamo proseguendo negli approfondimenti tecnici e legali per riaprire presto i cancelli di Edenlandia ma c’è un ulteriore tema che ci sta preoccupando e riguarda il livello occupazionale dei lavoratori del Parco” – ha spiegato il presidente di Tanit Gianluca Vorzillo.

“Con la revoca della licenza disposta dal Comune la società che gestisce Edenlandia non può accedere alle procedure di cassa integrazione del personale e non può chiedere così l’attivazione del competente tavolo istituzionale in Prefettura. Esiste così il rischio del licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici dello storico Parco di Fuorigrotta ma stiamo lavorando per trovare la più rapida soluzione, anche con serrate interlocuzioni con tutti gli enti coinvolti in questa delicata questione, per evitare questa ulteriore grave criticità” – ha concluso Vorzillo.

Qualche giorno fa il Comune di Napoli ha chiuso l’Edenlandia, revocandone la licenza. La causa risiederebbe nel riscontro di importanti irregolarità. In particolare, i rappresentanti della Commissione di Pubblico Spettacolo e della Polizia Locale hanno rilevato gravi carenze in ordine alla manutenzione delle giostre presenti, alcune risultate in vero e proprio stato di degrado. Viste le gravi e diffuse irregolarità e il pericolo imminente per la sicurezza, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale che prevede il divieto di prosecuzione delle attività e la revoca della licenza.