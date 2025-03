Il Comune di Napoli chiude Edenlandia: “Giostre non sicure”. Il parco: “Decisione abnorme”

Il Comune di Napoli ha chiuso Edenlandia e revocato la licenza. Sono state infatti constatate delle gravi irregolarità – informa Palazzo San Giacomo in una nota – tali da comportare la serrata coatta del parco divertimenti le cui attrazioni, ricordiamo, sono in parte sotto il vincolo della soprintendenza. Sembra che le giostre non fossero totalmente sicure a causa di inadempienze nella manutenzione.

In particolare, i rappresentanti della Commissione di Pubblico Spettacolo e della Polizia Locale hanno rilevato gravi carenze in ordine alla manutenzione delle giostre presenti, alcune risultate in vero e proprio stato di degrado. Viste le gravi e diffuse irregolarità e il pericolo imminente per la sicurezza, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale che prevede il divieto di prosecuzione delle attività e la revoca della licenza.

La risposta dei gestori di Edenlandia

I gestori del parco hanno pubblicato il seguente comunicato attraverso i social:

“Edenlandia è molto più di un semplice parco divertimenti: è cuore, gioia, famiglia. È il sorriso dei bambini, il luogo delle emozioni, la memoria condivisa di una città intera. Oggi questo cuore è stato improvvisamente fermato da una decisione incomprensibile e abnorme, presa senza tenere conto delle persone e delle famiglie coinvolte”.

“Come ha dichiarato Gianluca Vorzillo, presidente del cda di Tanit, che gestisce il parco: «È stato uno choc anche per le maestranze. Il provvedimento è sproporzionato e addirittura revoca la licenza per una semplice mancata comunicazione burocratica»”.

“Decine di lavoratori, famiglie e bambini stanno pagando il prezzo di una misura eccessiva e ingiustificata. Non possiamo e non vogliamo accettare in silenzio una decisione che ferisce profondamente Edenlandia e tutta Napoli. Chiediamo chiarezza immediata e rispetto per i lavoratori e le famiglie che rendono speciale questo luogo ogni giorno e che oggi rivivono con angoscia il buio dei precedenti fallimenti. Uniti per riaprire Edenlandia: un patrimonio di tutti, che merita rispetto, attenzione e amore”.

Un po’ di storia

Edenlandia è per eccellenza il parco di divertimento storico di Napoli, inaugurato nel 1965. Situato nella zona occidentale della città, nell’area di Fuorigrotta, Edenlandia è stato il primo parco tematico d’Italia e uno dei più importanti d’Europa durante gli anni ’60 e ’70. La sua apertura rappresentò un grande passo per la cultura del tempo, introducendo un nuovo concetto di intrattenimento, con attrazioni moderne e giochi per tutta la famiglia.

Nel corso degli anni, il parco ha subito vari ampliamenti e ristrutturazioni, mantenendo però la sua identità storica. Tra le attrazioni più famose, si ricordano la ruota panoramica, il castello di Dracula e la montagna russa, simboli del divertimento per più generazioni di napoletani e turisti.

Negli anni ’90 e 2000, Edenlandia ha attraversato momenti di difficoltà economica, con una progressiva perdita di attrattività dovuta anche alla concorrenza di parchi più moderni e a una gestione meno efficiente. Nonostante ciò, il parco ha continuato ad essere un punto di riferimento per il divertimento a Napoli.

Nel 2018, il parco è stato rilanciato con nuovi investimenti e lavori di rinnovamento, restituendo alla città un luogo storico che continua a richiamare famiglie e visitatori.