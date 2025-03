Sono disponibili su Rai Play i primi sei episodi di Mare Fuori 5, la serie napoletana di successo che aveva chiuso la precedente stagione con un mistero: chi ha ucciso Edoardo Conte? Una domanda che trova risposta proprio nella prima puntata che sarà trasmessa su Rai 2 il 26 marzo.

Mare Fuori 5: chi ha ucciso Edoardo

L’ultimo episodio della quarta stagione si era concluso proprio con l’arrivo di Rosa Ricci (Maria Esposito), in abito da sposa, nel cimitero di Poggioreale dove in quello stesso momento si trovavano anche Edoardo (Matteo Paolillo) e i fratelli Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi).

I tre giovani detenuti erano giunti sul posto per lo stesso motivo: quello di prelevare il ricco patrimonio dei Ricci. Nessuno dei tre, però, avrebbe raggiunto questo pericoloso intento. Al contrario, Edoardo proprio nei pressi della tomba di Ciro ha trovato la morte.

La gran parte degli appassionati della serie aveva già intuito che ad uccidere Edoardo non poteva essere stata Rosa: sarebbe stata una mossa troppo banale per lo stile della serie. In più, all’arrivo della ragazza, così come di Eduardo, i soldi erano già stati prelevati da qualcuno.

I nuovi episodi confermano la presenza di altri due personaggi chiave all’interno del cimitero quella notte: Carmela (Giovanna Sannino) e Milos (Antonio D’Aquino). La prima confida a Rosa: “Ho ucciso io Eduardo”. Probabilmente, però, non si riferiva all’atto criminale quanto al fatto di aver spinto il marito a recarsi nella cappella dei Ricci per accaparrarsi il denaro. Era stata lei, infatti, a scoprire il nascondiglio dell’eredità attraverso una confessione di Rosa.

Sarà poi Milos a raccontare a Cucciolo di aver ucciso Edoardo, percepito come un ostacolo alla loro storia d’amore, prendendo poi il ricco bottino dei Ricci. Soldi che avrebbe voluto condividere proprio con lui, scappando in Thailandia per vivere finalmente in libertà la loro relazione.