Mare Fuori, perché Rosa ha i capelli corti: c’entra anche Carmine con il nuovo taglio

Chi ha già seguito i nuovi episodi di Mare Fuori 5, in anteprima su Rai Play, non ha potuto fare altro che notare il cambio look della protagonista, Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito: la giovane detenuta ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli che non si lega soltanto ad una scelta estetica, piuttosto alla nuova piega che prenderà la vita dell’unica superstite dei Ricci.

Mare Fuori: il significato del taglio di capelli di Rosa

Proprio con il suo rientro all’IPM, Rosa ha dato un taglio netto al recente passato, “ricongiungendosi” nuovamente a quello più remoto. Un “taglio” che si manifesta anche concretamente con la scelta di disfarsi dei suoi lunghi capelli, quelli che aveva raccolto per pronunciare il fatidico sì al suo Carmine (Massimiliano Caiazzo).

Proprio quel Carmine che, così facendo, ha voluto dimenticare per tornare a rappresentare la forza e il potere della sua famiglia di provenienza. La giovane Ricci, infatti, nella nuova stagione (o almeno all’inizio) è intenzionata a tornare alle origini, quando i suoi interessi ruotavano intorno al clan, alla supremazia, alla sete di vendetta, abbandonando del tutto la Rosa che abbiamo visto negli ultimi episodi della quarta stagione: quella innamorata, lontana dalla lotta criminale, desiderosa di intraprendere una nuova vita, ponendo definitivamente fine alla scia di morti e sangue lasciata dai suoi cari.

Proprio in una delle scene del secondo episodio, Rosa ricorda la proposta di matrimonio ricevuta da parte di Carmine, l’ultimo dolce ricordo prima di mostrarsi per la prima volta con i capelli corti, quasi a voler comunicare l’addio definitivo all’uomo che stava per sposare e a quella parentesi della sua vita. Resta comunque un personaggio fragile che non riesce a liberarsi del peso della sua famiglia, pur a costo di perdere quella felicità tanto sognata.