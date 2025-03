Apre al pubblico il Parco delle Sorgenti Ferrarelle in Campania: gratis in un luogo unico al mondo

Ferrarelle torna ad accogliere i visitatori nel Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2025 che si terranno nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 marzo consentendo ai partecipanti di visitare gratis alcuni dei luoghi più belli del territorio.

Giornate FAI, apre gratis il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo

Ferrarelle Società Benefit rinnova il suo storico impegno nella tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico e culturale italiano, rinnovando anche quest’anno la storica collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Tra gli oltre 750 luoghi visitabili in tutta Italia, un’attenzione particolare sarà rivolta al territorio campano che vedrà protagonista il Parco Sorgenti di Riardo: un’area incontaminata di circa 150 ettari nel cuore dell’Alto Casertano che ospita le fonti minerali Ferrarelle, Natìa, Electa e Santagata. Questo luogo, che rappresenta un esempio virtuoso di tutela ambientale e sostenibilità, offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare un ambiente naturale di grande valore.

“Le Giornate FAI di Primavera non sono solo una semplice occasione di visita, ma un invito a riflettere su quanto sia fondamentale proteggere ciò che rende unico il nostro Paese. Il Parco Sorgenti di Riardo rappresenta un esempio virtuoso di tutela e valorizzazione del territorio: qui il rispetto per l’ambiente è stato trasformato in una produzione agricola biologica certificata, attenta a preservare le tradizioni del luogo e promotrice di un vero a proprio stile di vita. In quanto gestori di un bene naturale, l’acqua, siamo orgogliosi di essere per il quindicesimo anno consecutivo a fianco del FAI, rinnovando il nostro impegno a tutela del territorio, della natura e della comunità” – ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit e Presidente Regionale FAI Campania.

All’interno del Parco, i visitatori potranno immergersi nel fascino del paesaggio circostante, approfondire la storia di un’area che custodisce risorse naturali uniche, ammirare il restauro della Masseria Mozzi, uno dei numerosi interventi che riflettono l’impegno di Ferrarelle nella conservazione e valorizzazione del patrimonio locale.

Il Parco sarà aperto sabato 22 marzo dalle ore 10 alle 17 (con ultimo ingresso alle ore 16:15) e catapulterà gli ospiti verso le linee di imbottigliamento, un suggestivo percorso nel verde e arrivo in Masseria Mozzi dove, su prenotazione, sarà possibile consumare il pranzo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile collegarsi al sito ufficiale del FAI.