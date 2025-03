Campi Flegrei, Tozzi: “Supervulcano più pericoloso del Vesuvio. I terremoti continueranno”

A fornire spiegazioni sul fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei, che continua a generare scosse di terremoto di intensità rilevante avvertite in tutta la provincia di Napoli, è stato il geologo, primo ricercatore del Cnr e divulgatore Mario Tozzi, nonché conduttore del programma Sapiens di Rai 3.

Campi Flegrei, Tozzi: “Un supervulcano pericoloso”

In una recente intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno, a seguito della forte scossa dello scorso maggio, Tozzi ha sottolineato: “I Campi Flegrei sono il nostro supervulcano, quello davvero pericoloso, più del Vesuvio, quello suscettibile di attività devastanti. E’ un pentolone sotterraneo pieno di magma ribollente, ed è in grado di sprigionare eruzioni esplosive, in linea teorica devastanti”.

“Nello scenario più catastrofico al momento non ipotizzabile, dovremo parlare di esodo, non di evacuazione. In ogni caso si tratta di 29 vulcani e centri eruttivi che sono tutti nascosti: da un ospedale, da un ippodromo e poi da un quartiere e una città di quasi 80 mila abitanti. Solo la Solfatara e gli Astroni appaiono ancora come vulcani. Degli altri ogni traccia è stata cancellata da case, asfalto e cemento”.

“I terremoti continueranno e potranno arrivare fino a magnitudo 5. Terremoti, rigonfiamento della crosta terrestre, cambiamenti di composizione e di temperatura delle fumarole sono i parametri che l’Osservatorio Vesuviano-INGV tiene sotto costante controllo: in base a quelli si stabilirà che si sta approssimando un’eruzione e, all’incirca, di che portata”.

Intanto, a seguito della forte scossa registrata questa notte, di magnitudo 4.4, l’INGV ha tranquillizzato la popolazione circa l’eventualità di una possibile eruzione: al momento non vi sarebbero segnali che indicherebbero l’approssimarsi di tale fenomeno. Al contrario, non si registrerebbe alcuna risalita di magma e la situazione risulterebbe totalmente sotto controllo.