Terremoti, sindaco Pozzuoli: “I momenti più brutti della vita dei cittadini. È dura vivere così”

A seguito della forte scossa di terremoto registrata nella notte ai Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha voluto mostrare vicinanza alla popolazione stremata dalle conseguenze del fenomeno del bradisismo che interessa la zona.

Terremoto ai Campi Flegrei: parla il sindaco di Pozzuoli

“Cari cittadini. La nostra amata Pozzuoli questa notte è stata nuovamente messa a dura prova da una forte scossa di terremoto. Anziani, donne, uomini, ragazzi e bambini stanno probabilmente vivendo i momenti più brutti della loro vita. Sono giorni difficili che stanno stressando la popolazione. Ne siamo consapevoli. Capisco la rabbia e le preoccupazioni di chi mi scrive anche con toni molto duri. Il fenomeno sta registrando numeri record e tutto questo inevitabilmente spaventa” – ha scritto sui social il primo cittadino.

“Non mi stancherò mai di dirvi però che non siete abbandonati, non siete soli, che l’attenzione sulla nostra città è costante da parte di tutti gli attori che compongono la macchina della protezione civile nazionale. Ringrazio il Prefetto di Napoli Michele di Bari per essere stato a Pozzuoli questa notte. Ringrazio tutte le forze dell’ordine, la polizia municipale e le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio”.

“È dura vivere così, ma non dobbiamo abbandonare la speranza e non dobbiamo abbatterci. Ora è importante fare squadra e stringerci per il bene della nostra amata terra. Siamo in strada con i tecnici per i controlli alle scuole, stiamo rispondendo alle segnalazioni che stiamo ricevendo. Per il controllo degli edifici questa mattina sono partiti 23 funzionari tecnici comunali divisi in 8 squadre che stanno controllando 31 edifici scolastici”.

“Il Palatrincone è attivo in maniera permanente, chi vorrà potrà utilizzarlo come punto di assistenza, un luogo caldo dove è possibile pranzare, dormire e ricevere assistenza. Lasceremo le aree di attesa attive in città e forniremo come sempre il servizio navette per raggiungere il palazzetto. Leggo polemiche sui gazebo. Non è il momento dello sciacallaggio. Non è il momento delle polemiche. Siamo al lavoro per voi e per la nostra amata terra“.