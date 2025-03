“Scosse forti, preparate le borse”, l’audio che sta seminando il panico: perché non è vero

A seguito dell’evento sismico di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, non sono mancate le speculazioni del fenomeno attraverso i social e molti cittadini si sono ritrovati a ricevere sui propri smartphone, tramite Whatsapp, un contenuto audio allarmistico e del tutto infondato: si parla di forti scosse di terremoto in arrivo, spingendo i destinatari del messaggio a tenersi pronti alla fuga. Un vergognoso episodio, che soprattutto in un momento difficile come quello che sta vivendo la popolazione flegrea, deve essere fortemente denunciato e condannato.

“Terremoto in arrivo”: l’audio fake sui Campi Flegrei

Nella nota vocale diffusa tramite Whatsapp una persona, che pare spacciarsi per un membro del corpo dei Vigili del Fuoco, “avvisa” il destinatario del messaggio di ulteriori forti scosse di terremoto in arrivo, invitandolo a preparare una borsa con tutto il necessario, così da poter scappare in tempo.

Di qui la raffica di telefonate ai Vigili del Fuoco da parte di cittadini spaventati, confusi e disorientati che, presi dalla disperazione del momento, erroneamente hanno dato credito alle parole dell’ignoto mittente. Una reazione più che giustificata se si considera lo stato di panico che vive una popolazione ormai costretta a fare i conti quotidianamente con il fenomeno del bradisismo.

A denunciare l’episodio via social è stato Salvatore Flocco, delegato alla Protezione Civile della Città Metropolitana, che ha messo in guardia la cittadinanza sottolineando: “Gira in questi minuti un audio Whatsapp di uno stupido che sta generando panico tra i cittadini. Logicamente la notizia diramata non trova alcun fondamento”.

“Se riuscite a risalire oppure lo conoscete siete pregati in privato di farmi avere le sue generalità che le consegno alla struttura del Dipartimento Protezione Civile per formalizzare la denuncia. Dice che lui ha parlato con fonti certe, che ci saranno scosse e che bisogna allarmarsi preparando borse e altro. Assurdo“.

Del resto per comprendere l’infondatezza del messaggio basta pensare al fatto che nessuno, nemmeno i più grandi esperti, hanno la possibilità di prevedere quando e se avverranno ulteriori terremoti. Vista la crisi bradisismica in atto è ovvio che potrebbero esserci altre scosse ma non si saprà mai, in anticipo, quando arriveranno. Nel messaggio, inoltre, si annunciavano terremoti che si sarebbero registrati a partire da questa notte: per fortuna, però, non c’è stato alcun evento sismico percepito dalla popolazione e alle prime ore del mattino l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato la fine dello sciame sismico precedente.

In una fase delicata come quella che sta vivendo l’area flegrea e l’intera città di Napoli, si invita la cittadinanza a dare credito soltanto alle informazioni ufficiali, reperibili dai canali amministrativi, dell’ING e Osservatorio Vesuviano.