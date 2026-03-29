“Chiudete un occhio”, sfugge all’alt poi offre 50 euro ai carabinieri: l’arresto a Torre del Greco

Sarebbe sfuggito all’alt dei carabinieri, un uomo, 50enne, a bordo di uno scooter in via De Gasperi, a Torre del Greco, per poi provare a corrompere i militari offrendo loro dei soldi.

Torre del Greco, sfugge all’alt dei carabinieri poi offre 50 euro

Sono le 22 quando G.I e una donna di 35 anni sono in scooter. I militari della locale sezione radiomobile impongono loro l’alt ma l’uomo alla guida non intende rispettarlo. Non riescono ad allontanarsi e il 50enne, durante il controllo, rifila ai carabinieri una banconota da 50 euro. “Per chiudere un occhio” ed evitare il fermo amministrativo dello scooter.

La risposta è ovviamente negativa e il 50enne, pur di aprirsi un varco, prova ad aggredire i due militari.

Dopo una brevissima colluttazione, l’uomo è finito in manette non solo per istigazione alla corruzione ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E ora, per evitare un fermo amministrativo, è finito in carcere.