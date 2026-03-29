Domenica delle Palme: dall’ulivo ai confetti ai Pacia Pacia, le tradizioni in Campania

Domenica 29 marzo 2026 ricorre la Domenica Delle Palme che segna l’inizio della Settimana Santa in cui la Chiesa ricorda gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo, fino alla Resurrezione della Domenica di Pasqua.

Da dove deriva la Domenica Delle Palme: la tradizione ebraica

La tradizione della Domenica Delle Palme molto probabilmente deriva dalla festività tradizionale ebraica del Sukkot, chiamata anche Festa delle Capanne. In essa si celebra la liberazione del popolo d’Israele dall’Egitto e aver vissuto per 40 anni nelle capanne. Il Messia, secondo la tradizione, sarebbe apparso al popolo proprio durante questa festa.

Durante il Sukkot i fedeli compivano un pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al Tempio in processione, agitando un mazzetto composto da rami di palma, mirto e salice, rispettivamente simboli di fede, della preghiera e del silenzio del credente di fronte a Dio, tenuti insieme da un filo d’erba.

Il nome della Domenica Delle Palme deriva dal racconto nei Vangeli dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme. Secondo la tradizione i fanciulli sventolavano rami di palme, come simbolo di fede e purificazione mentre inneggiavano a Gesù.

La tradizione dell’ulivo: i Pacia Pacia e le palme di confetti

In Occidente a causa della scarsità di palme si usano rametti di ulivo che vengono benedetti durante la celebrazione e regalati in segno di pace.

A Ischia per la Domenica Delle Palme c’è la tradizione dei Pacia Pacia, ramoscelli di palme o ulivo benedetti e intrecciati con fiori e decorati con nastrini colorati o con disegni fatti dai bambini e poi regalati come segno di pace.

Nella Penisola Sorrentina, insieme alla consueta benedizione di rami d’ulivo, talvolta decorati con nastri colorati e piccoli formaggi, vive un’usanza antica che unisce sacro e profano: la benedizione delle palme di confetti, palme realizzate con confetti colorati che sono diventati parte fondamentale della tradizione artigianale di Sorrento.