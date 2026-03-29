Si sente male in casa e cade nel fuoco acceso: il corpo trovato privo di vita e carbonizzato

Tragedia a Sanza, in provincia di Salerno, dove un uomo è stato ritrovato morto nella sua abitazione, situata nel centro storico.

Sanza, uomo ritrovato morto in casa: il corpo carbonizzato

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la vittima aveva 68 anni. Il suo corpo privo di vita sarebbe stato ritrovato all’interno dell’appartamento di via San Sebastiano. Il cadavere, al momento del ritrovamento, sarebbe risultato completamente carbonizzato.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo, che viveva da solo, sarebbe stato colto da un malore nei giorni scorsi e, cadendo, sarebbe finito nel fuoco acceso nel caminetto della casa. E’ probabile che il decesso risalga a diversi giorni fa.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa, non vedendo l’uomo da alcuni giorni, allertando le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.. La vittima lascia due figli.