Due malori ai tifosi, due calci d’angolo, due gol: il curioso caso dell’Inter

Negli ultimi mesi, due episodi curiosamente simili hanno segnato le partite dell’Inter, coinvolgendo un malore di un tifoso e un gol decisivo segnato subito dopo la ripresa del gioco. È accaduto prima contro l’Udinese, in Coppa Italia, e poi contro l’Atalanta, in un match cruciale di Serie A. Due momenti di apprensione sugli spalti seguiti da una svolta in campo, che hanno fatto parlare di una singolare coincidenza.

Inter, che coincidenza: due gol dopo due malori ai tifosi

Il primo episodio risale al 19 dicembre 2024, durante gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Udinese, disputati a San Siro. Verso la fine del primo tempo, al minuto 41, un tifoso nerazzurro nel primo anello blu ha accusato un malore. La partita è stata immediatamente sospesa per circa sei minuti, permettendo ai soccorritori di intervenire. Il capitano Alessandro Bastoni è stato tra i primi a segnalare il problema, richiamando l’attenzione dell’arbitro e dello staff medico. Una volta stabilizzato, il tifoso è stato trasportato in ospedale, tra gli applausi del pubblico. Alla ripresa del gioco, l’Inter ha battuto un calcio d’angolo: Kristjan Asllani, con un raro gol olimpico, ha sorpreso la difesa friulana, portando il risultato sul 2-0. Un gol che ha consolidato la vittoria e il passaggio ai quarti di finale.

Il secondo caso si è verificato il 16 marzo 2025, durante il big match di Serie A tra Atalanta e Inter al Gewiss Stadium di Bergamo. All’inizio del secondo tempo, al 54esimo minuto, un altro tifoso interista, questa volta nel settore ospiti, ha avuto un malore. Anche qui, il gioco si è fermato per oltre sei minuti, con i giocatori in campo – tra cui Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella – che hanno facilitato l’intervento dei sanitari segnalando l’emergenza. Il tifoso, fortunatamente cosciente, è stato portato via in barella. Alla ripresa, ancora una volta su calcio d’angolo, l’Inter ha colpito: Calhanoglu ha servito un pallone perfetto a Carlos Augusto, che di testa ha battuto il portiere atalantino Carnesecchi, sbloccando la partita poi vinta per 2-0 con il raddoppio di Lautaro Martinez.

In entrambi i casi, i tifosi coinvolti si sono ristabiliti, ma la coincidenza ha suscitato stupore e qualche commento ironico tra i supporter nerazzurri. Due interruzioni per motivi seri, seguite da gol che hanno cambiato le sorti delle partite, quasi come se la pausa avesse spezzato la concentrazione degli avversari, favorendo l’Inter al momento della ripresa. Contro l’Udinese, il gol di Asllani è arrivato sfruttando una distrazione difensiva; contro l’Atalanta, Carlos Augusto ha approfittato di un calo di attenzione della retroguardia bergamasca.

Questi episodi, pur accomunati da una dinamica simile, restano ovviamente frutto del caso. Tuttavia, evidenziano la prontezza dei giocatori e degli staff medici nel gestire situazioni di emergenza, oltre alla capacità dell’Inter di capitalizzare i momenti chiave. Per i tifosi nerazzurri, una curiosità che si aggiunge alla stagione: un malore sugli spalti, un calcio d’angolo e un gol. Una combinazione che, per ora, si è rivelata vincente – e che nessuno, naturalmente, spera di rivedere.