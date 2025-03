L’avvocato Hilarry Sedu, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati, è stato vittima di una rapina mentre era alla guida della sua auto sull’Asse Mediano, nei pressi dello svincolo che conduce a viale Comandante Umberto Maddalena, a Napoli.

L’episodio è avvenuto alle 8:10 di mattina, quando due giovani a bordo di uno scooter hanno approfittato del traffico intenso per affiancare la vettura, bloccata in coda all’altezza della discesa del ponte.

L’avvocato Hillary Sedu rapinato in pieno giorno denuncia su Facebook l’accaduto

L’avvocato ha denunciato il fatto tramite il proprio profilo ufficiale Facebook: “Ore 8:10 circa a Napoli, traffico intenso, si procede a passo d’uomo. Due balordi su Honda SH targato EL 99984 si accostano alla mia macchina (per fortuna sono solo), mi puntano la pistola in faccia – una 9×21 – gli consegno quanto avevo nelle tasche e vanno via. Erano due uomini bianchi, accento napoletano. Il prossimo che sento accostare la parola sicurezza legata all’immigrazione, gli sputo in faccia”.